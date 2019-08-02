«Новый Раскольников»: почему коммерсант в Петербурге пришел с топором к брокерам

, 7:42 Эфирная новость 42

Как и в романе Федора Достоевского, мужчина тщательно обдумал свои действия.

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Фото, видео : dailyhunt.in, 5-tv.ru

В Петербурге суд отправил в СИЗО Александра Скрипкина, которого журналисты уже окрестили «новым Раскольниковым». Очень уж его история напоминает роман Достоевского. Июльским днем, все тщательно обдумав, с топором он пришел вершить правосудие над человеком, который наживается на других.

Только вместо старухи-процентщицы — биржевой брокер, а Скрипкин не студент, а потрепанный жизнью коммерсант, который решил, что он не «тварь дрожащая», и право имеет.

Три удара в спину получил директор фирмы обещавшей приумножить состояние клиента. Еще два достались его заму. Как брокеры бежали по коридорам, подгоняемые стальной яростью Скрипкина, слышали сотрудники всех офисов бизнес центра.

В деталях преступления разбирался Артур Ломидзе.

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«Новый Раскольников»: почему коммерсант в Петербурге пришел с топором к брокерам

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