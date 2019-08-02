Всего каких-то десять лет назад шанс стать боевым офицером для представительницы слабого пола был ничтожен. Самое большее, на что девушки могли рассчитывать, это сержантские погоны в службах связи и медицины, а также оказаться в качестве рядового сотрудника штаба.

В 2008 году 17 военных вузов в России распахнули свои двери и для абитуриенток, которым на равных условиях с мужчинами предоставили возможность выучиться на боевого офицера. Например, в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала Маргелова (РГВВДКУ) конкурс на поступление составил 20 человек на место. Это учебное заведение до сих пор остается единственным, где готовят представительниц слабого пола для службы в ВДВ.

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Среди заинтересованных абитуриенток можно выделить несколько категорий. Это, как правило, дочери кадровых военных, девушки — прагматики и те, кто по-настоящему стремится быть профессиональным военным. Последние зачастую и добиваются успехов в карьере в вооруженных силах России.

Обучение в РГВВДКУ отличается определенной сложностью и особенно физподготовкой курсантов. Даже многие мужчины не в силах выдержать такой режим на протяжении пяти лет. Стоит отметить, что, несмотря на это, процент тех, кто по тем или иным причинам выбывает, среди девушек мал, в отличие от мужчин. Трудности за годы учебы способствуют закалке будущих десантниц.

Одна из ярких представительниц девушек–десантниц — младший сержант Евгения Закусило. Она служит санитарным инструктором-дезинфектором в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В ее обязанности входит выносить раненых и убитых с поля боя. В мирное время младший сержант следит за состоянием здоровья сослуживцев.

Instagram @zzhenevieva

Евгения в беседе с журналистами сайта KP.RU рассказала, что к армии всегда была равнодушной, несмотря на то, что ее родители военные. После первого прыжка с парашютом девушка буквально заболела небом. В настоящий момент их у нее насчитывается 480. Десантница учится в институте гражданской авиации в Ульяновске на факультете «Аэронавигация».

В 2018 году Евгения Закусило завоевала победу на первом в истории России конкурсе красоты среди бойцов воздушно-десантных войск «Краса ВДВ».

По данным официального сайта Минобороны на начало марта 2019 года, в ВДВ служат порядка двух тысяч женщин-контрактниц. В их числе более двухсот — офицеры.

ТАСС / Кристина Бражникова

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 2 августа в России празднуется День ВДВ. Голубые береты отмечают свой праздник — один из самых громких и массовых в стране.