Европа уходит под воду: уже 13 погибших

, 9:47 Эфирная новость 34

Основной удар стихии пришелся на Болгарию, Венгрию, Румынию и Германию.

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Фото, видео : EIBNER/EXPA/Stefanie Oberhauser, /www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Европа уходит под воду. Проливные дожди, которые шли не переставая всю неделю, в некоторых странах вызвали наводнения. Их синоптики называют самыми сильными в третьем тысячелетии.

Основной удар стихии пришелся на Болгарию, Венгрию, Румынию и Германию. Люди вынуждены в срочном порядке покинуть свои дома.

На данный момент известно о 13-ти погибших. Движение на дорогах там полностью парализовано — образовались многокилометровые пробки. Тяжелая ситуация и в Британии. Там пришлось эвакуировать целый город — Уэйли-Бридж. Плотина на местном водохранилище уже не в состоянии сдерживать потоки воды, и в ближайшее время может и вовсе обрушиться.

Как сообщал 5-tv.ru, паводки в России постепенно усиливаются на Дальнем Востоке. В ЕАО введен режим ЧС, а в Амурской области уже приступили к эвакуации жителей.

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