Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

, 9:35 Эфирная новость 29

Первые торжественные мероприятия уже прошли на Камчатке и в Приморье.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Рюмин, 5-tv.ru

В России сегодня отмечают День Воздушно-Десантных войск. В этом году самому элитному роду войск исполняется 89 лет.

Первыми на улицы вышли «голубые береты» Камчатки и Приморья. По всей стране запланированы торжественные митинги, возложения цветов к мемориалам и традиционные встречи ветеранов «крылатой пехоты».

Отдельные почести — отцу-основателю ВДВ, легендарному Василию Маргелову. Десантники до сих пор в шутку называют себя — «Войска Дяди Васи». При нем они получили статус самого мобильного и профессионального подразделения и остаются такими до сих пор.

Свои поздравления десантникам направил и президент России Владимир Путин.

«Служба в Воздушно-десантных войсках требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества. Представители легендарной „крылатой пехоты“ — всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий», — говорится в поздравлении главы государства.

Путин подчеркнул, что десантники с честью продолжают патриотические традиции, заложенные ветеранами ВДВ, и находятся «всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать четко, слаженно, решительно».

Первый парашютный прыжок для ведения боевых действий в тылу врага, был отработан еще в 1930 году. Во время Великой Отечественной войны воздушный десант успешно поддерживал все крупные наступательные операции. Принимал активное участие во время боевых действий в Афганистане и Чечне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каких девушек берут на службу в Воздушно-десантные войска и каких вершин они достигли.

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