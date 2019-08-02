Администрация Зеленского отреагировала на возможную отставку Богдана

В администрации президента Украины отказались комментировать информацию о возможной отставке главы Офиса Владимира Зеленского — Андрея Богдана. Пресс-секретарь лидера Незалежной Юлия Мендель назвала появившиеся данные в СМИ «слухами», передает «Украинская правда».

«Слухи не комментирую», — заявила Мендель в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию об уходе главы Офиса со своего поста.

Данные об отставке Андрея Богдана появились в СМИ Незалежной накануне, 1 августа. Предположительно, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Богдан возглавил Офис Зеленского на следующий день после инаугурации главы государства, 21 мая.

Однако почти сразу на сайте украинского лидера появилась петиция об отставке Андрея Богдана, собравшая более 25 тысяч подписей. Авторы инициативы считают, что назначение Богдана на должность главы Офиса президента противоречит законодательству. До этого он являлся советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского, а также некоторое время оказывал юридические услуги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при этом Богдан сопровождал Владимира Зеленского почти повсюду.