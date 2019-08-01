«Если друг оказался вдруг…»: Серый кардинал Зеленского подал в отставку

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского — Андрей Богдан — написал заявление об увольнении по собственному желанию в четверг, 1 августа, пишет «Экономика сегодня»

Он возглавил эту должность на следующий день после инаугурации главы государства — 21 мая, и являлся своего рода серым кардиналом, играя значительную роль в принятии тех или иных решений. Ему даже приписывали полномочия по контролю всех рабочих контактов Зеленского, а также фильтрацию поступающей информации.

Богдан сопровождал лидера Незалежной повсюду, и даже окунулся с ним вместе в Черное море в Одессе.

Петиция с требованием отставки Андрея Богдана появилась на сайте главы государства уже 23 мая, и набрала необходимое число голосов — более 25 тысяч подписей. Авторы инициативы считают, что назначение Богдана на должность главы офиса президента противоречит законодательству.

До работы чиновником он некоторое время оказывал адвокатские услуги, а также являлся советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщал 5-tv.ru, Зеленский же, в свою очередь, до сегодняшнего дня часто публиковал в соцсетях совместные с Богданом фото.