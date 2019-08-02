Пять человек погибли в результате ДТП с автобусом на Ставрополье—страшные кадры

Пять человек погибли и еще 19 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком на 420 километре автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь» в пятницу, 2 августа. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать выезд водителя грузовика на полосу встречного движения. Водитель автобуса, в свою очередь, не успел избежать столкновения.

Всего в нем находились 23 человека. Известно, что за полчаса до аварии 59-летнего водителя автобуса останавливали сотрудники ДПС на стационарном посту в рамках операции «Сон за рулем». Он не был уставшим.

Сейчас на месте ДТП работают следователи. Изучаются показания очевидцев и участников, назначены экспертизы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, все пострадавшие распределены по медучреждениям региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о загоревшемся автомобиле при аварии в Петербурге.