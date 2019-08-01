Автомобиль загорелся в результате столкновения с такси на Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга. Об этом сообщают очевидцы ДТП в соцсетях. На кадрах с места аварии видно, что одна из машин охвачена огнем.

По словам очевидцев, авто «влетело» в такси на огромной скорости. О жертвах и пострадавших не сообщается, также неизвестно состояние водителей машин, однако один человек сидит на обочине «весь в крови», пишут в соцсетях. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как водитель BMW после веселья на самой тусовочной улице Петербурга — на Думской — устроил массовое ДТП в центре города.