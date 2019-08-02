Видео: В Бангкоке прогремела серия взрывов

, 10:32 Эфирная новость 30

В результате детонации бомб пострадали по меньшей мере четыре человека. Информация о раненых туристах не поступала.

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Фото, видео : AP Photo / Jerry Harmer, 5-tv.ru

В столице Таиланда — Бангкоке — утром в пятницу, 2 августа, прогремело девять взрывов. Пострадали как минимум четыре человека. В разных частях города сработали самодельные взрывные устройства. Практически все они были установлены в районах, где расположены правительственные здания, посольства других государств и штаб вооруженных сил Таиланда.

Один из взрывов прогремел всего в паре сотен метров от конгресс-центра, где проходят рабочие встречи делегаций министров иностранных дел АСЕАН. Премьер Таиланда распорядился провести расследование в связи с ЧП. В городе усилены меры по обеспечению безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в штате Кентукки лопнул газопровод.

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