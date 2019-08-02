Деньги россиян могут улететь в YouTube

, 18:14 24

С начала 2019 года на видеохостинге активизировался новый вид мошенничества.

Фото : www.globallookpress.com / Sophia Kembowski

«Лаборатория Касперского» сообщила о необычном методе распространения опасной рекламы на YouTube. Детали расследования приводит ТАСС.

Кибермошенники ради наживы сами отдают деньги: жертв ищут с помощью платной таргетированной рекламы. Пользователям России и стран СНГ показывают рекламный ролик с предложением поучаствовать в опросе за денежное вознаграждение. Далее — старая уловка: после заполнения анкеты для получения денег человека просят оплатить комиссию. Она может достигать нескольких тысяч рублей.

Аналитики «Лаборатории Касперского» отмечают, что подобные фишинговые уловки применялись и раньше, однако в этом случае необычен способ — завлекать людей таргетированной рекламой на YouTube. Пользователи доверяют видеоплатформе Google, и часть этого доверия автоматически достается мошенникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему камеры и микрофоны на ноутбуках лучше заклеивать.

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