Океанолог назвал самое чистое место для купания в Крыму

Рядом с самым западным мысом Крыма располагаются наиболее чистые воды в Черном море, заявил представитель РАН. Из-за особенностей подводных течений самая незамутненная вода находится как раз вблизи мыса Тарханкут.

В том числе эксперт заметил, что лучше не купаться в заливах, мелководьях и вблизи портов, так как в таких местах весьма высокая степень загрязнения воды. Однако стоки у Ялтинского порта достаточно глубоководные, что позволяет не загрязнять прибрежную зону. Нежелательными для морского отдыха являются румынское и украинское черноморские побережья.

Южные берега Крыма, по словам ученого-океанолога Сергея Коновалова, более чистые в сравнении с другими прибрежными зонами Черного моря из-за узкого шельфа больших глубин. Прозрачной воды больше там, где ниже глубина, потому что в больших объемах лучше растворяются засоряющие вещества.

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