«Кадры решают все»: Зеленский не отпустил шефа своего офиса Богдана в отставку

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Украинский лидер готов публично продемонстрировать все заявления на увольнение своих подчиненных.

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Фото, видео : ТАСС/ Верещагин Архип, /ZEUS

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отрицать, что глава его офиса Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вместе с тем, оно остается не подписанным, так как лидер страны считает правильным увольнять подчиненных только в случае, если они не справляются с обязанностями, пояснили в его пресс-службе, пишет Утро.ру.

«Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за креслo, уйдет в отставку», — процитировала Зеленского его пресс-служба.

При этом, по словам украинского лидера, он готов публично продемонстрировать все заявления на увольнение членов его команды.

Богдан занял пост главы офиса Зеленского на следующий день после инаугурации главы государства — 21 мая, и являлся в киевской администрации своего рода серым кардиналом, играя значительную роль в принятии тех или иных решений. Ему даже приписывали полномочия по контролю всех рабочих контактов Зеленского, а также фильтрацию поступающей информации.

Однако уже 1 августа украинские СМИ распространили данные о том, что Богдан написал заявление об отставке по собственному желанию. До работы чиновником он некоторое время являлся советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского.

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