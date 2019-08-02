МВД выявило реальные масштабы финансовой империи Навального

Доследственная проверка МВД показала реальные масштабы финансовой империи руководства так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), и, в частности, его основателя — Алексея Навального, пишет издание «Проект».

Проверка была инициирована в связи с подозрением членов фонда в отмывании денежных средств и неуплате налогов.

Прикрываясь лозунгами о беспощадной борьбе с коррупцией в России, штампуя бездоказательные ролики о якобы истинных доходах российских высокопоставленных чиновников и политиков, Навальный и его сподвижники тем временем используют различные способы своего обогащения.

Например, в период предвыборной кампании 2018 года, не будучи кандидатом в президенты России, Навальный открыто организовал сбор денег для ведения своей оппозиционной деятельности.

Рассчитывая на неокрепшие умы подростков школьного возраста, Навальный обещал им за участие в несанкционированных митингах по десять тысяч рублей, но, естественно, не из своего кармана. Он ручался, что в случае задержания полицией, Европейский суд по правам человека непременно выплатит им компенсацию, и конечно же, в евро.

Однако это все были факты известные. Но в ходе доследственной проверки правоохранителей выяснилось, что через счета экс-главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова и других сотрудников ФБК только в Альфа-банке в период с 2017 по 2018 годы прошло более одного миллиарда рублей.

По данным МВД, оборот по счетам Волкова составил 540 миллионов рублей, по счетам Рубанова — 215 миллионов рублей, члена ФБК, ярого русофоба Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей.

Примечательно, что львиная доля денег поступала из-за рубежа, а часть вносилась наличными через банкоматы.

Неудивительно, почему Рубанов сбежал из России еще в конце 2018 года, а Волков уже давно приобрел в Люксембурге шикарный дом более чем за 700 тысяч евро. Открытым остается и вопрос — откуда взялись десятки миллионов рублей у последователя украинских националистов Шаведдинова.

Что касается Навального, то 24 июля Симоновский районный суд Москвы отправил его под арест на 30 суток за призывы выйти на несанкционированную акцию в Москве.