Цены снова вырастут: какие товары выгоднее купить до конца года

До конца 2026 года может заметно подорожать ряд товаров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Автомобили, электроника и продукты могут подорожать до конца 2026 года
Осень 2026 года для покупателей складывается непросто: рост цен усиливает давление на семейные бюджеты. Если покупка все равно неизбежна, ее имеет смысл продумать заранее, чтобы не столкнуться с дополнительным подорожанием в декабре. Об этом сообщило 7Дней.ru.
Автомобиль и запчасти
Цены на новые автомобили уже выросли на 4–15%. Однако сильнее подорожание может ударить по владельцам машин через стоимость ремонта и комплектующих.
По данным отрасли, за первое полугодие автокомпоненты прибавили в цене 15–20%, а до конца года могут подорожать еще на 5–7%. Речь в том числе идет о редких электронных модулях и деталях трансмиссии: их стоимость способна вырасти на 15–25%. Причина — сложности с поставками, в том числе через параллельные каналы.
Поэтому если автомобилю уже требуется плановый ремонт или замена расходников, откладывать работы до зимы может оказаться невыгодно.
Телефоны, компьютеры и другая электроника
Еще одна категория, где ожидается рост цен, — электроника. Мировые производственные мощности по выпуску памяти активно загружаются заказами для дата-центров, использующих технологии искусственного интеллекта. На этом фоне потребительский рынок сталкивается с дефицитом памяти.
Ожидается, что к концу 2026 года телефоны и компьютеры могут подорожать на 10–20%. В российской рознице рост цен на электронику может оказаться еще выше — до 20–35%.
Кроме того, с 1 декабря 2026 года в России должен появиться технический сбор на электронику — до пяти тысяч рублей за единицу. Под него, согласно приведенным данным, попадут смартфоны, ноутбуки, планшеты, телевизоры и роутеры.
Бензин и расходы на автомобиль
Здесь речь идет не столько о срочной покупке, сколько о планировании будущих расходов. По приведенным данным, рост инфляции в июле во многом был связан с подорожанием топлива после временного сокращения нефтепереработки. Официальный прогноз предполагает рост цен на нефтепродукты за год на 21,8%.
Повлиять на стоимость бензина покупатель не может, однако сократить расходы на него возможно. Например, можно объединять поездки и заранее провести необходимое техническое обслуживание автомобиля перед зимой.
Продукты с длительным сроком хранения
С продуктами эксперты советуют не впадать в крайности. Закупаться на несколько месяцев вперед не стоит: часть продуктов может испортиться, а деньги окажутся надолго заморожены в запасах. Оптимальным считается запас примерно на две недели, максимум — на месяц.
В список продуктов, которые можно приобрести заранее, входят кофе, замороженная курица, консервы, базовые крупы и растительное масло. Кофе может заметно подорожать из-за ситуации на мировом рынке и проблем с урожаем в Бразилии. По приведенному прогнозу, стоимость чашки в некоторых случаях может достигать 500–600 рублей.
Оптовые цены на птицу уже выросли на 20–25%, поэтому замороженная курица также может стать одним из продуктов, которые имеет смысл купить заранее.
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