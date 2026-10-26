Наследство ушло на ЭКО: муж заставил жену избавиться от ребенка и завел его с другой

Daily Mail: муж заставил жену избавиться от ребенка и завел его с другой

Муж заставил женщину прервать долгожданную беременность, а после развелся с ней и завел детей с другой женщиной. Ее историю рассказало Daily Mail.

После замужества с реставратором антиквариата Матео британка Кэрри Дарбишир переехала в Италию. Супруги пытались завести ребенка, однако Кэрри пережила выкидыш, а последующие попытки естественного зачатия не принесли результата.

Тогда она обратилась в испанскую клинику и согласилась на ЭКО с донорской яйцеклеткой.

Каждая попытка стоила семь тысяч евро (около 630 тысяч рублей. — Прим.ред.). Лечение британка оплачивала из полученного наследства. В 42 года она узнала о наступлении беременности и начала готовиться к материнству.

Однако, по рассказу Кэрри, муж отказался воспитывать ребенка, зачатого с использованием донорского материала. Он обвинил ее в обмане и потребовал сделать аборт, пообещав затем вернуться к попыткам естественного зачатия.

Женщина опасалась остаться с ребенком без достаточных средств и поддержки родственников. Для прерывания беременности она отправилась в Лондон.

После ее возвращения отношения не восстановились. По словам британки, вскоре Матео переехал к матери, объявил, что не хочет сохранять брак, и распорядился уничтожить оставшиеся замороженные эмбрионы.

Супружеский дом продали, а Кэрри вернулась в Великобританию.

В течение двух лет она принимала антидепрессанты. Позднее, ее бывший муж женился снова, а его новая супруга родила ребенка.

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