Ждет приглашения: куда Лерчек хочет поехать для лечения рака

Блогеру требуется неотложная терапия, сообщил ее адвокат.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Лерчек ждет приглашения из Китая для лечения рака
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, ожидает официального приглашения от медицинской клиники в Китае для прохождения лечения. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.
«Ждут официального приглашения», — приводит издание слова собеседника.
В тот же день адвокат блогера Виктор Дугин заявил о ее просьбе разрешить поездку в Китай. По его словам, она необходима для неотложной терапии онкологического заболевания.
Уголовное дело против Лерчек и ее экс-супруга возбудили в октябре 2024 года. Их и их партнера Романа Вишняка заподозрили в незаконном переводе более 250 миллионов рублей из России в Дубай с помощью поддельных документов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд оставил без изменения приговор блогеру Артему Чекалину — бывшему супругу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Его осудили на семь лет лишения свободы за незаконные денежные операции: по данным суда, он перевел за границу свыше 250 миллионов рублей. Апелляционные жалобы защиты и осужденного были отклонены.
В ходе разбирательства защита просила смягчить наказание, а гособвинение настаивало на законности ранее вынесенного решения. Адвокат подсудимого ходатайствовал о вызове свидетелей, которых не допросили в первой инстанции, однако Мосгорсуд в этом отказал.
В последнем слове Чекалин также просил о смягчении приговора. В качестве аргумента он ссылался на тяжелое состояние здоровья Лерчек — матери его троих детей, которая борется с раком и, по его словам, уже полтора месяца практически не встает с кровати.
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