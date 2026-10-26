Пьете БАДы ради здоровья? Какие популярные добавки могут навредить

В России заблокировали более 50 тысяч сайтов по продаже запрещенных БАДов.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили на этих ресурсах биологически активные добавки, нарушающие требования законодательства, в частности не прошедшие госрегистрацию или вовсе опасные для здоровья. Среди них несколько средств для поддержки иммунитета и улучшения работы желудочно-кишечного тракта. Чаще всего такая продукция попадает в нашу страну нелегально, через государства ЕАЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор рассказал, как правильно подготовиться к прививке от гриппа. По данным ведомства, перед вакцинацией важно пройти осмотр у терапевта, а если прививку делают ребенку — у педиатра, и сообщить врачу о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавно перенесенных инфекциях.

Специалисты не рекомендуют самостоятельно принимать жаропонижающие и антигистаминные препараты непосредственно перед прививкой — их необходимость следует обсудить с врачом. За один-два часа до вакцинации желательно поесть, а от алкоголя стоит воздержаться до и после процедуры. На прием лучше надеть одежду, позволяющую легко открыть плечо, а после введения вакцины оставаться под наблюдением медиков в течение 30 минут.

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