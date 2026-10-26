Грязные танцы: блогера из Саранска привлекли к ответственности за эпатажные видео

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Девушка разгуливала по проезжей части с плакатами, отвлекая автомобилистов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Блогера из Саранска привлекли к ответственности за эпатажные видео

Сотрудники полиции привлекли к ответственности 23-летнюю блогера из Саранска, которая снимала эпатажные видео на проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Ольга Аносова, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Мордовия, рассказала, что в ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили ряд видео, на которых девушка снимала эпатажный контент на проезжей части. Желая привлечь внимание автомобилистов, блогер ходила по дороге с плакатами в вызывающем виде — коротких платьях, черных колготках и высоких каблуках.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность нарушительницы. Ей оказалась 23-летняя жительница Саранска. После чего в отношении нее были составлены три административных протокола.

«Я снимала видео на проезжей части для своего блога. Обязуюсь больше так не делать. Я поняла, что это было неправильно и опасно», — сказала девушка в видео, которое опубликовано МВД.

Ольга Аносова добавила, что в съемках также принимала участие подруга задержанной, которую также привлекли к ответственности.

Ранее полиция задержала блогеров, которые организовали сеть борделей в Новосибирске. Супруги предлагали услуги с «продолжением» в массажных салонах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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