Швейцарский журналист: Почему Крым не вернется в состав Украины?

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Кристиан Мюллер поделился своими мыслями в материале, опубликованном в интернет-газете Infosperber.

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Фото, видео : Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер опубликовал в интернет-газете Infosperber материал, в котором объяснил, почему Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщает РИА Новости.

Мюллер пообщался с крымчанами и узнал, как они относятся к состоявшемуся воссоединению с Россией. Жители полуострова готовы были отстаивать свои интересы до конца.

Доцент Севастопольского государственного университета Мария Некрасова рассказала Мюллеру, что во время референдума в 2014 году крымчанам угрожали и киевские власти, и националистические формирования. В случае вмешательства Украины студенты готовы были взяться за оружие.

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По мнению журналиста, Москва добровольно никогда не отдаст полуостров Киеву, потому что эта территория представляет особую важность «в гражданском и военном плане».

«Военный порт, российский город, готовое к обороне население — это Севастополь. Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины», — пишет Кристиан Мюллер.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

Москва заявила, что решение было принято демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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