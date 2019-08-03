«Он ей быстро надоест»: Рустам Солнцев не верит в будущее отношений Собчак и Богомолова

В сети распространились слухи о скорой свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. По неподтвержденным данным, церемония бракосочетания состоится 13 сентября. Однако звезды эту информацию пока никак не комментируют.

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В то время как главные виновники сплетен хранят молчание, их коллеги из мира шоу-бизнеса уже делятся мыслями по поводу возможной помолвки знаменитостей. Свое мнение по поводу отношений Собчак и Богомолова высказал бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Собак много лет была ведущей шоу, поэтому герои передачи успели изучить характер светской львицы.

По мнению Солнцева, союз с теледивой выгоден Богомолову, чтобы попасть в «богемное общество» и получить широкую известность. Что касается самой ведущей, то, по мнению звезды телестройки, она предпочитает мужчин с более сильным характером. Режиссер не соответствует вкусу Собчак и, скорее всего, скоро ей надоест, считает Рустам.

« Я не очень верю в эту любовь… Он ей быстро надоест, потому что любить других Собчак не умеет », — цитируют шоумена Дни.ру.

Экс-участник «Дома-2» уверен, что светская львица не способна любить никого, кроме себя, поэтому союз знаменитостей скоро разрушится.

Ранее о возможной свадьбе Собчак с Богомоловым высказалась блогер Лена Миро.