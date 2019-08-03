«Для зрителей вы — муж и жена»: Мария Порошина выложила фото с Ярославом Бойко

, 11:14 Фото 169

Своей публикацией звезда подогрела слухи о служебном романе.

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Фото, видео : Instagram @mashaaporoshina

Российская актриса театра и кино Мария Порошина опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором сидит за столом вместе с детьми и коллегой по сериалу «Всегда говори всегда» Ярославом Бойко.

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Увидев публикацию звезды, некоторые подписчики предположили, что знаменитости перестали скрывать свои отношения. Долгое время в сети ходили слухи, что Бойко и Порошину связывает нечто большее, чем просто работа. Несколько лет артисты исполняли роли супругов в кинокартине, и прямо на съемочной площадке между ними закрутился роман, считают фанаты.

Некоторые даже решили, что отношения коллег зашли настолько далеко, что Порошина родила от актера сына Андрея, пишет Starhit. Впрочем, сами звезды комментировать сплетни отказываются, а поклонники не перестают отмечать, что артисты могли бы стать замечательной парой.

Instagram @mashaaporoshina

«Красивая пара!»

«Для ваших зрителей вы — муж и жена».

«Как вы хорошо смотритесь вместе! Счастья вам!»

«Ничего не пойму, они что, пара? А от кого тогда Мария родила недавно?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошина представила поклонникам новый образ.

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