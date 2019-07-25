«Можно сразу на роль Скарлетт»: Порошина представила поклонникам новый образ

Мария Порошина в очередной раз поразила поклонников своим искусством перевоплощения. В Instagram появилось фото, на котором улыбающаяся актриса, неожиданно ставшая брюнеткой, сидит в кокетливой позе в изумрудного цвета платье с глубоким декольте.

«Как вам такой образ?», — подписано под снимком.

Восхищенные поклонники пишут в комментариях, что Порошина стала похоже на голливудских звезд начала XX века.

«Вообще на себя не похожа»;

«Здорово. Можно сразу на роль Скарлетт. Класс»;

«Очень красивая! Похожа на голливудских актрис начала прошлого века»;

«К карим глазам очень идет зеленый цвет! Превосходно!»

«А это вы? Или кто-то из Голливуда?»

«Супер, супер! Вивьен Ли из «Унесенных ветром».

Instagram @mashaaporoshina

Правда, некоторым показалось, что темный цвет волос не очень идет актрисе, которую все привыкли видеть блондинкой.

«Весь акцент ушел на цвет волос, лицо на втором плане. А когда вы светлая, притягивает взгляд ваше лицо, глаза, улыбка»;

«Красивая, но блондинкой лучше!»

«Когда блондинка — более нежная»;

«Старит», — считают подписчики.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Мария Порошина выложила в сеть пляжное фото и поразила фанатов идеальной фигурой всего через несколько месяцев после рождения пятого ребенка.