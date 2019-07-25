«Можно сразу на роль Скарлетт»: Порошина представила поклонникам новый образ

Мария Порошина в очередной раз поразила поклонников своим искусством перевоплощения. В Instagram появилось фото, на котором улыбающаяся актриса, неожиданно ставшая брюнеткой, сидит в кокетливой позе в изумрудного цвета платье с глубоким декольте.
«Как вам такой образ?», — подписано под снимком.
Восхищенные поклонники пишут в комментариях, что Порошина стала похоже на голливудских звезд начала XX века.
«Вообще на себя не похожа»;
«Здорово. Можно сразу на роль Скарлетт. Класс»;
«Очень красивая! Похожа на голливудских актрис начала прошлого века»;
«К карим глазам очень идет зеленый цвет! Превосходно!»
«А это вы? Или кто-то из Голливуда?»
«Супер, супер! Вивьен Ли из «Унесенных ветром».
Правда, некоторым показалось, что темный цвет волос не очень идет актрисе, которую все привыкли видеть блондинкой.
«Весь акцент ушел на цвет волос, лицо на втором плане. А когда вы светлая, притягивает взгляд ваше лицо, глаза, улыбка»;
«Красивая, но блондинкой лучше!»
«Когда блондинка — более нежная»;
«Старит», — считают подписчики.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Мария Порошина выложила в сеть пляжное фото и поразила фанатов идеальной фигурой всего через несколько месяцев после рождения пятого ребенка.