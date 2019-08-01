Что известно о молодой возлюбленной Виторгана?

Максима Виторгана продолжительное время подозревают в романе с грузинской актрисой — Нино Нинидзе. Совсем недавно, глядя на сторис знаменитостей в Instagram, фанаты решили, что они вдвоем отдыхают в Одессе, а позже звезды вместе появились на премьере фильма в Москве. 5-tv.ru решил выяснить — кто же такая эта загадочная иностранка, что очаровала экс-супруга самой Ксении Собчак?

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Детство и юность

Instagram @ninosha13

Нино родилась 13 июля 1991 года в Тбилиси, в браке грузинской народной артистки Ии Нинидзе и художника Михаила Бученкова. Из-за гражданской войны отец семейства бежал в Америку. Мама Нино и ее брата — Георгия — вынуждена была перебираться с детьми в Москву.

Свою мать Нино Нинидзе называет великой женщиной и утверждает, что с самого детства мечтала быть на нее похожей. Очевидно поэтому девушка поступила в театральный институт.

Карьера

кадр из х/ф «Восхождение на Олимп»

Нино Нинидзе дебютировала на телеэкране в 2010 году в одном из эпизодов комедийного сериала «Однажды в милиции». Уже через год актриса сыграла главные роли в двух фильмах: «Дуэль» Джафара Ахундзаде и «И не было лучше брата» Мурада Ибрагимбекова.

В 2011 году состоялась премьера военной драмы «Тихая застава». В кинокартине Нино помимо актерского таланта продемонстрировала умение петь — девушка исполнила вокальную партию.

Осенью 2016 года артистка сыграла роль Мананы в криминальной картине «Восхождение на Олимп» Сергея Щербина.

Личная жизнь

Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

В 2014 году Нино Нинидзе познакомилась со своим будущим супругом — актером Кириллом Плетневым. Через год звездная парочка появилась на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр», держа друг друга под ручку. В конце 2015 года у Нино и Кирилла родился сын — Саша. В 2019 году киношный союз распался. 39-летний Кирилл утверждал, что после разрыва с Нино у него появились панические атаки, и он не хочет новых отношений. Подобных заявлений из уст его экс-супруги не было.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что соблазнительная Нино Нинидзе решила «согреть» фанатов обнаженным фото.