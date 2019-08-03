«Вся была в кровище»: Соседка убитой рассказала о жестокой расправе на севере Петербурга

Соседка зверски убитой на севере Петербурга женщины рассказала, что супруг погибшей — подозреваемый в расправе — достаточно странный и закомплексованный человек. По ее мнению, на почве ревности он мог пойти на преступление.
По словам жительницы дома, мужчина практически не здоровался, а его супруга всегда занималась детьми. Ее ни разу не видели с другими мужчинами. Если что-то и происходило в семье, то женщина, возможно, просто хотела уйти от мужа.
Соседка предполагает, что в семье, где произошла трагедия, было не все гладко. Несмотря на это, всегда была тишина, так же как и в ночь убийства. Пока мужчина отдыхал в Турции, его супруга сидела с детьми. Возможно, после его возвращения в отношениях назрела тупиковая ситуация.
Жительница дома призналась, что во время следственных действий видела погибшую. Она была вся в крови.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места зверского убийства на севере Петербурга.