«Вся была в кровище»: Соседка убитой рассказала о жестокой расправе на севере Петербурга

Соседка зверски убитой на севере Петербурга женщины рассказала, что супруг погибшей — подозреваемый в расправе — достаточно странный и закомплексованный человек. По ее мнению, на почве ревности он мог пойти на преступление.

«Он был человек закомплексованный. Есть же люди, которые вызывают странность, а есть, которые… ну обычный человек. Знаете, когда у человека бывают резкие движения… Он вроде для общества не представлял опасность, но в состоянии аффекта, из ревности… мог… я могу ошибаться», — рассказывает соседка погибшей.

По словам жительницы дома, мужчина практически не здоровался, а его супруга всегда занималась детьми. Ее ни разу не видели с другими мужчинами. Если что-то и происходило в семье, то женщина, возможно, просто хотела уйти от мужа.

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«Маленький, плюгавенький, черненький, лысоватый слегка. Практически не здоровался. Она всегда с детьми, то гулять выходила, то приходила. Они тихие, закрытые. Мы в основном с ней здоровались. Мы выходили, она с детьми выходила гулять. Даже если бы что-то было, то скорее всего она хотела от него уйти», — говорит соседка.

Соседка предполагает, что в семье, где произошла трагедия, было не все гладко. Несмотря на это, всегда была тишина, так же как и в ночь убийства. Пока мужчина отдыхал в Турции, его супруга сидела с детьми. Возможно, после его возвращения в отношениях назрела тупиковая ситуация.

Жительница дома призналась, что во время следственных действий видела погибшую. Она была вся в крови.

«Я девушку видела. Я не поняла, она вся была в кровище. Я близко не смотрела. Было с лицом что-то», — заключила соседка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места зверского убийства на севере Петербурга.