Видео с места зверского убийства на севере Петербурга

5-tv.ru публикует кадры с места жестокого убийства на севере Петербурга, произошедшего ночью в субботу, 3 августа. На кадрах видно опечатанную полицейскими дверь квартиры и лужу крови у порога, оставшуюся после расправы.

В данный момент следователи работают над тем, чтобы установить полную картину произошедшего. Правоохранители опрашивают соседей семейной пары, изучают записи с камер видеонаблюдения.

На данный момент известно, что житель Северной столицы, 33-летний юрист из Мурманска, предположительно, буквально изрезал жену ножом в ванной, после чего попытался свести счеты с жизнью. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жестоком убийстве на севере Петербурга.