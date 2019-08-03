Видео с места зверского убийства на севере Петербурга

, 14:49 Эксклюзивное видео 867

Житель Северной столицы изрезал жену ножом, затем позвонил теще и пригласил в гости, после чего попытался свести счеты с жизнью.

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Фото, видео : ТАСС/Katie Collins, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует кадры с места жестокого убийства на севере Петербурга, произошедшего ночью в субботу, 3 августа. На кадрах видно опечатанную полицейскими дверь квартиры и лужу крови у порога, оставшуюся после расправы.

В данный момент следователи работают над тем, чтобы установить полную картину произошедшего. Правоохранители опрашивают соседей семейной пары, изучают записи с камер видеонаблюдения.

На данный момент известно, что житель Северной столицы, 33-летний юрист из Мурманска, предположительно, буквально изрезал жену ножом в ванной, после чего попытался свести счеты с жизнью. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жестоком убийстве на севере Петербурга.

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