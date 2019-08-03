Видео: Сергей Безруков сходил с детьми в дельфинарий в Сочи

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Актер выложил в сеть видео, на котором трехлетняя Маша и восьмимесячный Степан смотрят шоу с участием дельфинов и морских львов.

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Фото, видео : Instagram @s_bezrukov

Известный российский актер Сергей Безруков, выкроивший всего несколько дней на отдых с семьей в Сочи, посетил вместе с малышами местный дельфинарий.

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Впечатлениями со своими поклонниками народный артист России поделился в Instagram. На коротком видео трехлетняя Маша и восьмимесячный Степан как завороженные смотрят представление с участием дельфинов и морских львов.

«Классно! Дети в восторге! Прекрасный дельфинарий и очень крутое шоу. Спасибо за гостеприимство! Продолжаем отдыхать…» — подписал ролик Безруков.

Ранее сообщалось, что актер отправил свою супругу — режиссера и драматурга Анна Матисон с двумя детьми на море, а сам из-за плотного графика был вынужден остаться в Москве. Только на днях семья воссоединилась, но уже 4 августа, Сергей Безруков вновь вернется к работе.

Как рассказывал 5-tv.ru, на днях артист опубликовал трогательные фото с дочкой в короткие мгновения покоя.

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