«Неприлично красиво»: Серябкина снова дала шанс фанатам рассмотреть ее прелести

Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, вновь взбудоражила фантазию поклонников крайне откровенными снимками. На одном из фото поп-дива в мерцающем платье, не скрывающем ее аппетитные формы, изящно изгибается.

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На другом снимке 34-летняя певица сидит, окруженная ретро-телевизорами, при чем рассмотреть в деталях ее грудь не составляет никакого труда.

« В лучах холодного солнца », — загадочно подписала она фото.

Instagram @serebro_official

Подписчики буквально засыпали комплиментами свою любимицу.

« Неприлично красиво, душа моя! » — написал один из них.

« Ну почему ты такая красивая? » — восхитился другой.

« Умеет одеться и накраситься », — констатировал третий.

Ранее Серябкина удивила публику, появившись на фестивале «Жара» в Баку в дизайнерском платье, а именно — в сетке поверх купальника.