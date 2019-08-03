«Неприлично красиво»: Серябкина снова дала шанс фанатам рассмотреть ее прелести

, 21:31 Фото 1 267

34-летняя поп-дива не устает носить провокационные наряды.

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Фото, видео : Instagram @serebro_official

Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, вновь взбудоражила фантазию поклонников крайне откровенными снимками. На одном из фото поп-дива в мерцающем платье, не скрывающем ее аппетитные формы, изящно изгибается.

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На другом снимке 34-летняя певица сидит, окруженная ретро-телевизорами, при чем рассмотреть в деталях ее грудь не составляет никакого труда.

«В лучах холодного солнца», — загадочно подписала она фото.

Instagram @serebro_official

Подписчики буквально засыпали комплиментами свою любимицу.

«Неприлично красиво, душа моя!» — написал один из них.

«Ну почему ты такая красивая?» — восхитился другой.

«Умеет одеться и накраситься», — констатировал третий.

Ранее Серябкина удивила публику, появившись на фестивале «Жара» в Баку в дизайнерском платье, а именно — в сетке поверх купальника.

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