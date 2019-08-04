Видео: разгоряченных фанатов «Зенита» пришлось унимать силовикам

Матч «Зенит» — «Краснодар» вечером в субботу, 3 августа, завершился в Петербурге потасовкой. Разгоряченных фанатов петербургской команды пришлось успокаивать сотрудникам ОМОНа.

На кадрах, сделанных очевидцами произошедшего, заметно, что силовикам даже пришлось применить спецсредства, чтобы отбить атаку зрителей недавно завершившегося матча. Информации о числе либо наличии пострадавших на данный момент нет. Также не поступало официальных комментариев от представителей ОМОНа.

По сообщению корреспондента 5-tv.ru, визуальных последствий столкновения на месте нет. Кроме того, не было замечено, чтобы был задержан кто-либо из участников происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с каким счетом завершилась встреча «Зенита» и «Краснодара» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги.