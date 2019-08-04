Число погибших в результате атаки на ТЦ в США возросло до 19 человек

Число жертв массового расстрела в ТЦ Walmart в американском Эль-Пасо в субботу, 3 августа, возросло до 19 человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщает со ссылкой на заявление полицию NBC News.

Известно, что по подозрению в совершении нападения на торговый центр задержан 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус. Кадры его задержания распространили в сети. Мотивы молодого человека пока не установлены. Но по интернету гуляет некий манифест, который он якобы опубликовал незадолго до нападения. Но официально подтверждения этой информации пока не поступало.

В свою очередь ФБР распротранило призыв к жителям Эль-Пасо сдавать кровь для пострадавших, которой в настоящее время не хватет в местных госпиталях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о произошедшем было тут же доложено президенту США Дональду Трампу. Позднее на своей странице в Twitter он назвал массовый расстрел в Эль-Пасо «страшной перестрелкой».