Украина неимоверной щедростью пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ

Поняв бесполезность попыток противостоять возвращению России в ПАСЕ при помощи шантажа и дерзкого ухода из зала, Киев решил пойти совершенно другим путем. Как рассказал в интервью порталу «Цензор» украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба, было принято решение подать пример альтруизма и соратничества коллегам по ассамблее, но оказалось, что тесной дружбы у Украины в ПАСЕ нет.

Выяснилось, что Киев заплатил в качестве членских взносов сумму больше, чем обычно, а после этого призвал также поступить остальные страны. Такая жертвенность для страны с огромными долгами была вызвана тем, что можно будет доказать всем отсутствие необходимости российского финансирования ассамблеи.

В альтруизм Киева не поверили. Делегаты ПАСЕ наоборт в ходе дискуссии и вовсе упрекнули Украину в том, что она «постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает». А генсек Совета Европы Турбьен Ягланд занял жетскую позицию, подчеркнув, что ситуация уже давно начала развиваться по другому сценарию.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Украина сильно разочарована в дружбе с ПАСЕ. Киев стал «огрызаться» на ассамблею после того, как участники сессии в конце июня одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме. К слову, Россия уже внесла 33 миллиона евро за 2019 год.