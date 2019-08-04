Украина неимоверной щедростью пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ

, 1:47 92

Киев попытался подать пример европейским коллегам по ассамблее, но альтруизм, как оказалось нынче не в моде.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Доминик Бутен, 5-tv.ruб Facebook @Дмитро Кулеба

Поняв бесполезность попыток противостоять возвращению России в ПАСЕ при помощи шантажа и дерзкого ухода из зала, Киев решил пойти совершенно другим путем. Как рассказал в интервью порталу «Цензор» украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба, было принято решение подать пример альтруизма и соратничества коллегам по ассамблее, но оказалось, что тесной дружбы у Украины в ПАСЕ нет.

Выяснилось, что Киев заплатил в качестве членских взносов сумму больше, чем обычно, а после этого призвал также поступить остальные страны. Такая жертвенность для страны с огромными долгами была вызвана тем, что можно будет доказать всем отсутствие необходимости российского финансирования ассамблеи.

В альтруизм Киева не поверили. Делегаты ПАСЕ наоборт в ходе дискуссии и вовсе упрекнули Украину в том, что она «постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает». А генсек Совета Европы Турбьен Ягланд занял жетскую позицию, подчеркнув, что ситуация уже давно начала развиваться по другому сценарию.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Украина сильно разочарована в дружбе с ПАСЕ. Киев стал «огрызаться» на ассамблею после того, как участники сессии в конце июня одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме. К слову, Россия уже внесла 33 миллиона евро за 2019 год.

Читайте также

+11° Днём +14°
Ночью +6°
64.64
0.81 71.71
1.24
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 августа

Последние новости

2:50
Видео: «призрачный поезд» перекрыл проезд автомобилистам Сахалина
2:25
«Мамуля»: Бузова продемонстрировала на видео нежные чувства к матери
2:03
Фото: Звезда «Холостяка» Клюкина похвасталась выбором свадебного платья.
1:47
Украина неимоверной щедростью пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ
1:16
Видео: Кевин Спейси впервые вышел в свет после обвинений в домогательстве
1:00
Число погибших в результате атаки на ТЦ в США возросло до 19 человек

Сейчас читают

«Неприлично красиво»: Серябкина снова дала шанс фанатам рассмотреть ее прелести
Безголевой дебют: Малком вышел на поле, но «Зенит» спас Дзюба
Лидер группы Rammstein задержался в Санкт-Петербурге — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги