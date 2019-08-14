Ведущая «Орла и решки» показала фото из прошлого, когда она весила 82 килограмма

Ведущая телевизионной передачи «Орел и решка» Алина Астровская опубликовала на своей странице в Instagram провокационные снимки. Звезда призналась, что далеко не всегда была такой стройной и одно время даже боролась с лишним весом.

Несколько лет назад теледива весила 82 килограмма и при этом совершенно не страдала от комплексов по поводу внешности. Впрочем, со временем она все-таки решила заняться своим телом. Астровская порассуждала в соцсети на тему любви к себе и сопроводила свои размышления серией фотографий, сделанных в то время, когда знаменитость еще не могла похвастаться подтянутой формой.

« А пока, поговорим о женщине, что вы видите в карусели. Руки-базуки и взгляд роковой тигрицы Вот в тот период жизни, я прям могла бы стать коучем на тему „Любовь к себе!“ Меня ничего не смущало, ни во внешности и тем более в характере. <...> Вижу на этих фото… и очень хочу чтобы, никто не стеснялся своего разного состояния и пробовал стать счастливее !» — поделилась мыслями звезда.

Instagram @alina_astrovskaya_

Подписчики согласились с тем, что нужно себя принимать таким, какой ты есть, и избавляться от комплексов, отравляющих жизнь. Они поблагодарили Алину за откровенность и поразились ее силе воли, которая помогла теледиве обрести стройность.

«Обалдеть! 100% согласна!»

«В точку! Ты красотка всегда, и харизма зашкаливает»,

«Спасибо за такие правильные мысли».

«На последнем фото вообще не узнать. Алина, вы такая классная!» — написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTROVSKAYA (@alina_astrovskaya_) 1 Авг 2019 в 4:50 PDT

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