  1. Пятый канал
  4. Ведущая «Орла и решки» показала фото из прошлого, когда она весила 82 килограмма

Ведущая «Орла и решки» показала фото из прошлого, когда она весила 82 килограмма

, 16:24 Фото 97 835

Алина Астровская призналась, что раньше страдала от избыточного веса.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @alina_astrovskaya_

Ведущая телевизионной передачи «Орел и решка» Алина Астровская опубликовала на своей странице в Instagram провокационные снимки. Звезда призналась, что далеко не всегда была такой стройной и одно время даже боролась с лишним весом.

Несколько лет назад теледива весила 82 килограмма и при этом совершенно не страдала от комплексов по поводу внешности. Впрочем, со временем она все-таки решила заняться своим телом. Астровская порассуждала в соцсети на тему любви к себе и сопроводила свои размышления серией фотографий, сделанных в то время, когда знаменитость еще не могла похвастаться подтянутой формой.

«А пока, поговорим о женщине, что вы видите в карусели. Руки-базуки и взгляд роковой тигрицы Вот в тот период жизни, я прям могла бы стать коучем на тему „Любовь к себе!“ Меня ничего не смущало, ни во внешности и тем более в характере. <...> Вижу на этих фото… и очень хочу чтобы, никто не стеснялся своего разного состояния и пробовал стать счастливее!» — поделилась мыслями звезда.

Instagram @alina_astrovskaya_

Подписчики согласились с тем, что нужно себя принимать таким, какой ты есть, и избавляться от комплексов, отравляющих жизнь. Они поблагодарили Алину за откровенность и поразились ее силе воли, которая помогла теледиве обрести стройность.

«Обалдеть! 100% согласна!»

«В точку! Ты красотка всегда, и харизма зашкаливает»,

«Спасибо за такие правильные мысли».

«На последнем фото вообще не узнать. Алина, вы такая классная!» — написали фолловеры.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ASTROVSKAYA (@alina_astrovskaya_)

Читайте также: Зверев — гей? Почему сын стилиста ушел в монастырь? Сколько ему вообще лет? Ответы на эти вопросы — в звездной биографии .

Читайте также

+23° Днём +21°
Ночью +13°
65.20
-0.40 72.90
-0.51
Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Последние новости

16:33
Какие продукты могут снизить риск возникновения рака у курильщиков
16:25
«И весело, и страшно»: Кончаловский переживает за свою дочь
16:24
Ведущая «Орла и решки» показала фото из прошлого, когда она весила 82 килограмма
16:17
«Пожалуйста, переводчика»: В новой Раде опять спорят о русском языке
16:09
Китай потребовал от США «не совать нос» не в свое дело
16:00
«Больно, только уродуют!» Жена Макарского рассказала о пластике — фото

Сейчас читают

Ведущая «Орла и решки» показала фото из прошлого, когда она весила 82 килограмма
Полнолуние 15 августа: Что нужно делать, чтобы привлечь богатство и благополучие
«Сердце замирает»: Пегова охлаждается под водопадом — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги