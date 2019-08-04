Минздрав: Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

На основе данных Министерства здравоохранения за 2018 год RT составил рейтинг российских регионов по числу пациентов с выявленными впервые психическими расстройствами, появившимися на фоне употребления алкоголя. Сюда вошла также и алкогольная зависимость.

Лидером по количеству пациентов с установленными психическими расстройствами стала Москва — 2,8 тысячи. Столько же человек было поставлено на учет и в области.

Второе место разделили Пермский край и Челябинская область. Там на учет встали 2,4 тысячи пациентов с подобными расстройствами. На третьем месте оказалась республика Башкортостан — 2,2 тысячи человек. Далее следуют Свердловская область (2,1 тысячи) и Алтайский край (2 тысячи).

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По информации Минздрава, меньше всего психических расстройств, развившихся на фоне употребления алкоголя, было зарегистрировано в Ингушетии. Здесь отмечен всего один случай за весь год.

Также небольшое количество пациентов наблюдается в Чечне (59 человек), Ненецком автономном округе (80), Карачаево-Черкесии (101) и на Чукотке (103).

Всего в 2018 году в России было поставлено на учет 75,7 тысячи пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением спиртных напитков.

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