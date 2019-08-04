В сети требуют наказания для призвавшего убивать детей силовиков

Пользователи соцсетей шокированы постом молодого человека под ником Макс Стеклов, который предложил вычислять сотрудников полиции и ОМОНа, чтобы их дети «однажды не пришли из школы», и требуют наказать блогера за подобные фашистские призывы.

«Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео», — написал Максим Стеклов, отвечая на вопрос другого интернет-юзера, который критиковал «нападки» на правоохранителей, обеспечивавших общественный порядок на несогласованной акции в Москве 27 июля.

Twitter @max_steklov

Пользователи сети моментально отреагировали на провокационную публикацию и осудили действия блогера.

Twitter @max_steklov

Twitter @max_steklov

Некоторые правоохранители сошлись во мнении, что это кощунственный случай не только в отношении святого — детей. Это также вызывает негодование потому, что силовики зачастую рискуют здоровьем и жизнью ради общественной безопасности. Они напомнили таким, как Стеклов, что у подобных провокаторов тоже есть дети и жены.

Twitter

Несогласованные акции прошли в Москве 27 июля и 3 августа. При том, что стражи порядка за несколько дней предупреждали жителей и гостей города о незаконности мероприятий.

Пресс-служба столичной полиции напомнила, что за организацию несанкционированных акций и участие в них предусмотрена ответственность. В правоохранительных органах также сообщили, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение правопорядка.

Twitter @max_steklov

В ходе несанкционированной акции, которая прошла в субботу, 3 августа, по данным московской полиции, были задержаны около 600 человек. Во время задержания одного из них пострадал сотрудник Росгвардии, получивший сильный вывих. У одного из задержанных было найдено при себе огнестрельное оружие и молотки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин высказался об организаторах незаконных акций в столице.