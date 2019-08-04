«Хотелось втянуть в беспорядки»: Собянин об организаторах незаконных акций в Москве

Организаторы незаконных митингов в Москве намеревались втянуть участников акций в беспорядки. Об этом заявил глава российской столицы Сергей Собянин в интервью ТВЦ, сообщает ТАСС.
Градоначальник подчеркнул, что многие из пришедших на незаконные акции не имели отношения к выборам в Московскую городскую думу.
К слову, власти Москвы, а также представители правоохранительных органов предупредили собиравшихся на митинги о том, что акции не согласованы, а следовательно нарушение закона — недопустимо.
Полиция также предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала жителей города и туристов воздержаться от участия в ней.
По данным пресс-службы столичной полиции, в субботу, 3 августа, сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тысячи человек.
По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» и части 2 статьи 212 «Участие в массовых беспорядках» Уголовного кодекса России.
По информации Следственного комитета, к совершению указанных преступлений причастны более десяти граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре Москвы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда. Всего были задержаны более тысячи участников этой акции, 88 из них отправлены под административный арест.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь оштрафована столичным судом на 300 тысяч рублей.