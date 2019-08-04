«Хотелось втянуть в беспорядки»: Собянин об организаторах незаконных акций в Москве

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Мэр российской столицы заявил, что в несогласованных митингах участвовали люди, не имевшие отношения к выборам в Мосгордуму.

Фото : ТАСС/Савостьянов Сергей

Организаторы незаконных митингов в Москве намеревались втянуть участников акций в беспорядки. Об этом заявил глава российской столицы Сергей Собянин в интервью ТВЦ, сообщает ТАСС.

«Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», — заявил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что многие из пришедших на незаконные акции не имели отношения к выборам в Московскую городскую думу.

«Многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», — отметил глава города.

К слову, власти Москвы, а также представители правоохранительных органов предупредили собиравшихся на митинги о том, что акции не согласованы, а следовательно нарушение закона — недопустимо.

Полиция также предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала жителей города и туристов воздержаться от участия в ней.

По данным пресс-службы столичной полиции, в субботу, 3 августа, сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тысячи человек.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» и части 2 статьи 212 «Участие в массовых беспорядках» Уголовного кодекса России.

По информации Следственного комитета, к совершению указанных преступлений причастны более десяти граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре Москвы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда. Всего были задержаны более тысячи участников этой акции, 88 из них отправлены под административный арест.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь оштрафована столичным судом на 300 тысяч рублей.

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