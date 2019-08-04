«Поправилась сильно или беременная»: Поклонники Насти Каменских в недоумении

Поклонники Насти Каменских в недоумении: певица, недавно вышедшая замуж за Алексея Потапенко, с которым выступала в дуэте много лет, в последнее время заметно поправилась. Супруги наслаждаются обществом друг друга в Италии и регулярно делятся в Instagram романтическими снимками. В воскресенье, 4 августа, 32-летняя Настя опубликовала фото, на котором позирует в купальнике на борту яхты, демонстрируя «сочные», как выразились интернет-пользователи формы.
Подписчики тут же принялись активно обсуждать фигуру Каменских. Причем мнения, как обычно, разделились.
«Настюшка, опять полнеешь!»
«И все тренировки коту под хвост!»
«Вау! Анастасия, вы тут как Сальма Хайек, в „От заката до рассвета“! Очень круто!»
«Животик красивый. Поздравляю».
«Куда там Ким! Здесь все свое, натурпродукт. Какая аппетитная фигура…», — пишут комментаторы.
Некоторые заподозрили, что певица «в положении»:
«Поправилась сильно или беременная?»
«Да не беременная она! Поправился человек, свадьба прошла, отдых, тем более она склонна к полноте», — вступилась за Каменских одна из фанаток.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Потапа засмеяли за трогательное признание в любви Насте Каменских.