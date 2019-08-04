«Поправилась сильно или беременная»: Поклонники Насти Каменских в недоумении

Поклонники Насти Каменских в недоумении: певица, недавно вышедшая замуж за Алексея Потапенко, с которым выступала в дуэте много лет, в последнее время заметно поправилась. Супруги наслаждаются обществом друг друга в Италии и регулярно делятся в Instagram романтическими снимками. В воскресенье, 4 августа, 32-летняя Настя опубликовала фото, на котором позирует в купальнике на борту яхты, демонстрируя «сочные», как выразились интернет-пользователи формы.

«Когда твой день начинается с моря и солнца», — подписала снимок артистка.

Instagram @kamenskux

Подписчики тут же принялись активно обсуждать фигуру Каменских. Причем мнения, как обычно, разделились.

«Настюшка, опять полнеешь!»

«И все тренировки коту под хвост!»

«Вау! Анастасия, вы тут как Сальма Хайек, в „От заката до рассвета“! Очень круто!»

«Животик красивый. Поздравляю».

«Куда там Ким! Здесь все свое, натурпродукт. Какая аппетитная фигура…», — пишут комментаторы.

Некоторые заподозрили, что певица «в положении»:

«Поправилась сильно или беременная?»

«Да не беременная она! Поправился человек, свадьба прошла, отдых, тем более она склонна к полноте», — вступилась за Каменских одна из фанаток.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Потапа засмеяли за трогательное признание в любви Насте Каменских.