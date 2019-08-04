«Желудок правит разумом!» Бойфренд Бритни Спирс готовит ей завтрак — видео

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Певица похвасталась в соцсетях своим бойфрендом — лучшим шеф-поваром в мире.

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Фото, видео : Instagram @britneyspears

Бритни Спирс, которая буквально на прошлой неделе пожаловалась в Instagram, что набрала лишних два фунта (это немного меньше килограмма), похоже, садиться на диету не собирается. Она поделилась с поклонниками очень домашним видео, на котором ее «горячий» бойфренд — фитнес-тренер и манекенщик Сэм Асгари — готовит ей на кухне стейки со спаржей и персиком.

«Желудок правит разумом!» — подписала ролик певица.

Бритни называет Сэма «лучшим шеф-поваром в мире», а он дарит ей алую розу. Эта идиллическая картинка порадовала поклонников, которые пишут, что певица заслужила такую жизнь в любви:

«Нам нравится видеть тебя таким счастливым с кем-то».

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Однако многих возмутил яркий макияж Бритни, который выглядит, по словам комментаторов, «как будто его наложили много десятилетий назад».

«Похоже, она была на утренней вечеринке, которая длилась три дня», — пишут фанаты и советуют певице выкинуть подводку для глаз и срочно умыться.

Как ранее писал 5-tv.ru, с 25-летним Сэмом Асгари Бритни Спирс, которая старше его на 12 лет, встречается уже более трех лет, однако пожениться пара не может. Против отец Бритни. Он является опекуном певицы из-за ее психического заболевания, и без его одобрения она не может принять ни одного серьезного решения.

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