Бритни Спирс, которая буквально на прошлой неделе пожаловалась в Instagram, что набрала лишних два фунта (это немного меньше килограмма), похоже, садиться на диету не собирается. Она поделилась с поклонниками очень домашним видео, на котором ее «горячий» бойфренд — фитнес-тренер и манекенщик Сэм Асгари — готовит ей на кухне стейки со спаржей и персиком.

«Желудок правит разумом!» — подписала ролик певица.

Бритни называет Сэма «лучшим шеф-поваром в мире», а он дарит ей алую розу. Эта идиллическая картинка порадовала поклонников, которые пишут, что певица заслужила такую жизнь в любви:

«Нам нравится видеть тебя таким счастливым с кем-то».

Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?

Однако многих возмутил яркий макияж Бритни, который выглядит, по словам комментаторов, «как будто его наложили много десятилетий назад».

«Похоже, она была на утренней вечеринке, которая длилась три дня», — пишут фанаты и советуют певице выкинуть подводку для глаз и срочно умыться.

Как ранее писал 5-tv.ru, с 25-летним Сэмом Асгари Бритни Спирс, которая старше его на 12 лет, встречается уже более трех лет, однако пожениться пара не может. Против отец Бритни. Он является опекуном певицы из-за ее психического заболевания, и без его одобрения она не может принять ни одного серьезного решения.