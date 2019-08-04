«Мой персонаж воскрес»: Боярский рассказал о съемках в «Гардемаринах-4»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, блистательно исполнивший роль шевалье де Брильи в трилогии «Гардемарины, вперед!», поделился подробностями съемочного процесса продолжения полюбившегося миллионам зрителей фильма.

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Фрагмент беседы опубликован в аккаунте фильма в Instagram.

Несмотря на то, что по сценарию предыдущих серий де Брильи — французский дипломат, а на деле шпион, потерявший голову от любви, погибает, теперь он вновь появится на экране и будет пытаться всячески испортить жизнь детям гардемаринов.

« Мой персонаж мне очень симпатичен. Потому что вставлять палки в колеса тоже нужно уметь талантливо. Еще он прошел огонь, воду и медные трубы, как и я. Поэтому я эту роль играю почти без грима », — иронизирует артист.

При этом он приоткрыл завесу тайны, намекнув, что его герой снова останется в проигрыше.

« Мой персонаж воскрес, есть этому драматургическое оправдание », — отметил он, пояснив, что к де Брильи зрители уже привыкли.

Съемки фильма «Гардемарины-4» начались в Крыму в начале мая. Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина. Как сообщал 5-tv.ru, сюжет четвертой части развивается вокруг событий времен Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Гардемарины получат очередное невыполнимое поручение от Екатерины II.