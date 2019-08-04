«Мой персонаж воскрес»: Боярский рассказал о съемках в «Гардемаринах-4»

, 22:24 Видео 27

Продолжение популярной исторической трилогии происходит во времена Русско-турецкой войны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @film.gardemariny

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, блистательно исполнивший роль шевалье де Брильи в трилогии «Гардемарины, вперед!», поделился подробностями съемочного процесса продолжения полюбившегося миллионам зрителей фильма.

Как Вилли Токарев вошел в историю русского шансона?

Фрагмент беседы опубликован в аккаунте фильма в Instagram.

Несмотря на то, что по сценарию предыдущих серий де Брильи — французский дипломат, а на деле шпион, потерявший голову от любви, погибает, теперь он вновь появится на экране и будет пытаться всячески испортить жизнь детям гардемаринов.

«Мой персонаж мне очень симпатичен. Потому что вставлять палки в колеса тоже нужно уметь талантливо. Еще он прошел огонь, воду и медные трубы, как и я. Поэтому я эту роль играю почти без грима», — иронизирует артист.

При этом он приоткрыл завесу тайны, намекнув, что его герой снова останется в проигрыше.

«Мой персонаж воскрес, есть этому драматургическое оправдание», — отметил он, пояснив, что к де Брильи зрители уже привыкли.

Съемки фильма «Гардемарины-4» начались в Крыму в начале мая. Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина. Как сообщал 5-tv.ru, сюжет четвертой части развивается вокруг событий времен Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Гардемарины получат очередное невыполнимое поручение от Екатерины II.

Читайте также

+14° Днём +15°
Ночью +7°
64.64
0.81 71.71
1.24
Гороскоп на 4 августа: Козерог, нажмите Ctrl + Alt + Del!

Последние новости

22:24
«Мой персонаж воскрес»: Боярский рассказал о съемках в «Гардемаринах-4»
22:02
Киркоров сводил детей на шоу для взрослых в Сен-Тропе — видео
21:44
Дейтонский стрелок перед бойней убил свою сестру и ее бойфренда
21:29
«Желудок правит разумом!» Бойфренд Бритни Спирс готовит ей завтрак — видео
21:11
Видео: Митинг в поддержку сестер Хачатурян прошел в Петербурге
20:49
Супруга рэпера Джигана рассказала, как изменилась ее любовь со временем

Сейчас читают

«Все, все забрали!»: Влад Топалов стал бездомным и присел у помойки
«Это в мозгу?»: Садальский «украсил» лицо тату и обратился к психиатру — фото
Память шансонье Вилли Токарева могут увековечить в Москве

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги