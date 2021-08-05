День Трофима Бессоника: что можно и что нельзя делать 5 августа

Православные христиане 5 августа почитают память святых Феофила и Трофима, а также 13 мучеников. Их жестоко истязали за веру во Христа и казнили при императоре Диоклетиане, пишет «Утро.ру».

Традиции и обычаи 5 августа:

На Руси в этот день не отдыхали, а активно работали в поле. Именно из-за большого количества дел 5 августа принято называть днем Трофима Бессоника.

Работы прекращались ненадолго в полдень, чтобы не получить солнечный удар.

Девушки в этот день собирали калину и малину, символизирующие любовь, и пекли пироги. Из калины также готовили лекарства.

Что нельзя делать 5 августа:

В этот день нельзя срывать ветки калины — это к бедам. А также есть ягоду в сыром виде.

Одиноким мужчинам не стоит ходить в лес.

Опасно в этот день лениться. Если не работать, то можно многого лишиться.

Нельзя проявлять жадность, грустить и ругаться.

Что можно делать 5 августа:

Девушки на Руси старались умываться водой с калиной — тогда их ждало счастье.

В этот день можно смело начинать новые дела.

Хорошо играть свадьбу 5 августа.

Также можно позвать гостей и накрыть пышный стол — обязательно с ягодным пирогом. Считалось, что так жизнь хозяев станет лучше.

Приметы и суеверия 5 августа:

Осадки в этот день — к хорошему урожаю.

Утром накрыл туман — будет много грибов.

Филин издает громкие звуки — к холодам.

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