Ушел так рано: боксера Максима Дадашева проводили в последний путь

В Северной столице простились с Максимом Дадашевым. Российского боксера похоронили на кладбище в Петергофе по мусульманским обычаям.

Проводить спортсмена в последний путь пришли более 200 человек: представители Федерации бокса, друзья по рингу, родные, близкие, а также преданные поклонники.

Многие до сих пор не верят, что их кумира — молодого, талантливого, непобедимого, уже нет в живых.

Российский боксер Максим Дадашев был госпитализирован в больницу Принца Джорджа после поединка с пуэрториканцем в городе Оксон-Хилл (штат Мэриленд). Нейрохирурги диагностировали у спортсмена тяжелый отек мозга.

Первый тренер погибшего спортсмена уверен, что Максима можно было спасти. Если бы не американское окружение, которое просто эксплуатировало желание парня выбиться в люди. Молодой отец и муж все свое время вдали от семьи посвящал тренировкам и выигрывал бой за боем, пока попросту не надорвался.

Печальная история «безумного Макса» в репортаже Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как тренер уговаривает Дадашева остановить бой.