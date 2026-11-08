Палестинский флаг над Рейхстагом: глава бундестага потребовала срочно усилить охрану

После замены флага Германии на палестинский у Рейхстага усилят охрану

Председатель бундестага Юлия Клекнер потребовала усилить охрану здания Рейхстага после того, как активист сорвал немецкий флаг и поднял вместо него палестинский. Об этом она заявила в комментарии газете Bild.

«Немыслимо то, что палестинские хулиганы не останавливаются даже перед флагом единства, символом нашего немецкого единства, и совершают свои преступления… Наш бундестаг нуждается в большей защите!» — подчеркнула Клекнер.

Инцидент произошел 8 ноября. Мужчина забрался на флагшток «Флага Единства» у Рейхстага, сорвал государственное знамя Германии, бросил его на землю и поднял палестинский флаг.

Еще двое мужчин находились внизу, координировали его действия и снимали происходящее на видео. Чтобы снять активиста с флагштока, полиции пришлось привлечь пожарных. Всех троих задержали.

Во время акции был поврежден подъемный механизм флагштока, поэтому вернуть немецкий флаг на место в тот же день не удалось.

Полиция Берлина возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об оскорблении государства и его символов, незаконном проникновении на охраняемую территорию, нарушении закона о собраниях и умышленном повреждении имущества.

Ответственность за акцию взяла на себя пропалестинская организация Peacefully Against Genocide («Мирно против геноцида». — Прим. ред.). Ранее ее участники уже устраивали акции в Берлине, включая блокирование Бранденбургских ворот и объектов концерна Rheinmetall.

«Флаг Единства» посвящен объединению Германии. Впервые его подняли в ночь на 3 октября 1990 года.

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