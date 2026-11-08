Бесплатный билет стоил здоровья: пенсионерка сорвалась с колеса обозрения
Ее госпитализировали с тяжелыми травмами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Пожилая женщина сорвалась с колеса обозрения в Самаре
В Самаре произошло ЧП в парке Гагарина. 76-летняя женщина упала с колеса обозрения. Об этом сообщает 5-tv.ru.
По предварительным данным, пострадавшая попыталась прокатиться на аттракционе без билета. Правда, попытка сэкономить закончилась падением.
В результате пенсионерка получила серьезные травмы. Врачи диагностировали у нее переломы таза, ребер и бедра. Пострадавшую срочно госпитализировали в травматологическое отделение — ей оказывают необходимую помощь.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Похожий случай произошел в Уфе 4 октября. Там восьмилетний мальчик упал с качелей в детской комнате фитнес-клуба. Ребенок получил компрессионные переломы трех позвонков, а следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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