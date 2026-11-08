В Египте раскрыли причину масштабной железнодорожной катастрофы

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 50 0

Число пострадавших при столкновении поездов превысило 150 человек.

Стала известна причина схода поезда с рельсов в Египте

Фото: STR/AP/TASS

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Причиной схода поезда с рельсов в Египте стало столкновение с другим составом. Об этом сообщили в управлении национальных железных дорог страны.

В ведомстве уточнили детали происшествия:

«Произошло столкновение поезда "Тахья Миср" (№ 134, маршрут Гиза – Файюм) с хвостовой частью поезда № 2010 (маршрут Каир – Асуан). Инцидент произошел на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка», — говорится в сообщении.

Число жертв столкновения двух пассажирских поездов в Египте достигло семи, количество пострадавших превысило 150. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, 45 пострадавших уже выписаны из больниц, еще семь пациентов готовы к выписке, а остальные продолжают получать медицинскую помощь. Для эвакуации людей было задействовано 72 машины скорой помощи. Среди травм преобладают ушибы, переломы конечностей и костей таза, рваные раны и контузии грудной клетки.

Трагедия произошла 8 ноября в районе города Эль-Айят в провинции Гиза. В посольстве РФ в Каире заявили, что россиян нет среди пострадавших.

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