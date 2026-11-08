«Исторический результат»: олимпийский чемпион Исаев поздравил сборную по дзюдо

Исаев поздравил сборную России с победой на чемпионате Европы по дзюдо

Олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев прокомментировал победу сборной России на командном чемпионате Европы. Видео с поздравлением оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

По словам спортсмена, российские дзюдоисты показали исторический результат.

«Хочу поздравить нашу команду, сборную России по дзюдо, с первым местом на командном чемпионате Европы. Это исторический результат для нашей команды. Хочется добавить, что более 20 лет не было такого результата. Поэтому хочу поздравить тренерский штаб, всех наших ребят, всю нашу команду. С победой!» — заявил Исаев.

Сборная России 7 ноября завоевала золото на командном чемпионате Европы в Белграде. В решающем противостоянии россияне уверенно обыграли команду Грузии со счетом 4:1. Бронзовые награды достались Турции и Франции.

В составе национальной сборной выступили Валерий Ендовицкий, Шамиль Зилфикаров, Буян-Херел Санаа, Тимур Арбузов, Егор Андони, Денис Батчаев, Элис Старцева, Ирина Зуева, Ольга Мухина, Тамара Лищенко, Камила Бадурова и Дарья Речкалова.

Для российских дзюдоистов эта победа стала первой на командном чемпионате Европы за семь лет — в предыдущий раз сборная поднималась на высшую ступень пьедестала в 2019 году.

Золото в Белграде продолжило успешную серию команды. В середине октября россияне впервые в истории добрались до финала смешанного командного турнира чемпионата мира в Баку. По пути к решающей встрече они победили Объединенные Арабские Эмираты и Южную Корею, но в финале уступили Японии, завоевав серебро. Менее чем за месяц сборная дважды поднялась на пьедестал крупных турниров.

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