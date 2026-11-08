Польские СМИ раскрыли новые подробности о жертвах теракта в Кракове

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Василиса Власова
Василиса Власова 87 0

Массовая стрельба унесла жизни шести человек.

Появились подробности о жертвах теракта в Кракове

Фото: Reuters/Jakub Porzycki

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Onet: жертвами теракта в Кракове стал британец и жительница Австрии

Подробности о погибших в результате теракта в Польше сообщил глава Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар. Об этом сообщили на портале Onet.

Среди шести погибших в результате теракта оказались 51-летняя женщина с гражданством Австрии и 32-летний мужчина из Великобритании. Кроме того, ранение получила россиянка. Сейчас женщина находится в стабильном состоянии. Об этом сообщило посольство РФ в Польше.

Также установлены личности других четырех жертв теракта. Все они, по словам Кленчара, имеют гражданство Польши.

Стрельбу на Главной рыночной площади Кракова устроил 25-летний поляк. Он открыл огонь прямо из проезжавшей мимо машины, был одет в камуфляжный костюм и вооружен длинноствольным оружием.

Позже выяснилось, что мужчина придерживается радикальных взглядов и состоит в стрелковом клубе.

После задержания виновника теракта в его доме были найдены тела трех человек. Предположительно, это были близкие люди задержанного.

Премьер-министр Польши Дональд Туск расценил массовую стрельбу как теракт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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