Вооруженный налет на отделение «Почты России» совершен в Екатеринбурге

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Инцидент произошел утром 5 августа. Добычей троих злоумышленников стала незначительная сумма.

Фото : ТАСС/Ковалев Петр

Вооруженный налет на одно из отделений «Почты России» совершен утром 5 августа в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. По предварительным данным, трое злоумышленников в масках, один из которых был якобы вооружен пистолетом, ворвались в служебное помещение и потребовали у сотрудницы отдать имеющуюся наличность.

Женщина отказалась выполнить требование грабителей и была избита. Позднее сотрудницу отделения связи госпитализировали. Добычей злоумышленников стала незначительная сумма, которой хватит на несколько походов в хороший ресторан, отмечают представители полиции.

На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что отделение «Почты России» возобновит работа после окончания необходимых мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два мешка денег похитили из машины «Почты России» на Ставрополье.

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