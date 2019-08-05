Певица Анита Цой опубликовала в Instagram редкий снимок с 26-летним сыном Сергеем. На кадре артистка и молодой человек лежат на кресле и улыбаются. В подписи к посту Цой дала понять, что эта фотография сделана в честь разлуки с чадом, поскольку он на некоторое время покидает дом.

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«Уже сегодня самолет умчит тебя навстречу солнцу. Я растворю свое оконце и буду ждать…» — написала певица.

Instagram @anitatsoy

Некоторые из поклонников Аниты Цой в комментариях заявили, что они приняли Сергея за возлюбленного артистки.

«Я думала, жених», — признался подписчик.

«Ну да, чем не жених», — подтвердил другой.

О сыне Цой известно немного, однако в одной из передач проходила информация о том, что у молодого человека два высших образования, одно из которых он получил в Лондоне. Сергей — магистр в области экономики и финансов.

Ранее 5-tv.ru сообщал певица отменила гастроли из-за травмы пальца на ноге.