«Я вынуждена!»: Анита Цой отменила гастроли из-за травмы пальца на ноге

, 18:24 Видео 255

Звезды отечественного шоубиза всерьез обеспокоены состоянием коллеги по цеху.

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Фото, видео : Instagram @anitatsoy

Анита Цой травмировала палец на ноге во время музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Певица рассказала, что случайно зацепилась большим пальцем за лестницу. В результате чего артистка полностью лишилась ногтя. Теперь знаменитость вынуждена просить у своих поклонников прощения — она не сможет выступать на сцене в ближайшее время. Видео с трогательными извинениями звезда разместила в Instagram.

Instagram @anitatsoy

Фото: Абсолютно голая Кортни Кардашьян попыталась привлечь внимание к своему бренду

«Дорогой мой зритель, в связи с недавней травмой ноги на фестивале „Жара“ в Баку и запретом врачей гастрольной деятельности в ближайшем месяце, я вынуждена объявить об отмене концертов. Примите, пожалуйста, мои искренние извинения. Я очень надеюсь на максимально быстрое восстановление и на наши будущие встречи! С любовью, ваша Анита», — подписала пост звезда.

По словам Аниты Цой, концертов не будет в следующих городах: Сочи, Ялта, Анапа, Геленджик, Севастополь, Симферополь, Феодосия и Евпатория. Коллеги певицы по цеху поспешили выразить свое сочувствие по поводу травмы артистки.

«Побереги себя! Видела твою ногу и вообще не понимаю, как ты еще на съемку вышла», — написала Лолита Милявская.

«Лишь бы без осложнений и инфекций! Береги себя!» — высказался Игорь Николаев.

Поклонники Аниты Цой были растроганы искренними извинениями своей любимицы и также поспешили ее поддержать.

«Дорогая наша, скорейшего выздоровления вам! Берегите себя!»

«Что не делается — все к лучшему! Отдыхать тоже надо»;

«Самое главное — здоровье. Берегите себя, впереди еще будет много гастролей, творческих успехов, всех благ!» — комментируют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анита Цой появилась на красной дорожке «Жары» в инвалидной коляске.

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