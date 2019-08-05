«Мы бы вымерли»: Социальный психолог рассказал о пользе стрессов

Социальный психолог Алексей Рощин в интервью 5-tv.ru рассказал, что стресс, по сути, это чрезвычайно полезная реакция организма на разного рода неблагоприятные факторы. Специалист утверждает, в случае отсутствия ответной реакции организма, люди бы очень быстро вымерли.

«Стресс — это чрезвычайно полезная общая реакция организма на неблагоприятные факторы. Если стрессов бы не было, то мы тогда быстро бы вымерли. Потому, что организм не реагировал бы на болезни и атаки хищных зверей. Стресс — это ситуация, когда организм мобилизуется», — сказал Алексей Рощин.

Психолог советует не поддаваться на провокации и не опасаться стрессов, в особенности на работе. Кстати, это может говорить о том, что человек работает в неблагоприятной для себя среде. Если ответная реакция организма на происходящее проявляется довольно часто, то вам следует сменить род деятельности. Алексей Рощин отметил, что переучиваться и заставлять себя работать там, где не нравится — не стоит. Организм будет быстро изнашиваться.

В идеале стрессовых ситуаций на работе быть не должно вовсе. Если вы постоянно бьетесь в истерике и преодолеваете с утра желание не ходить на работу — меняйте ее. При отсутствии возможности резко уволиться и уйти в другое место настраивайте себя на то, что эта работа временная и когда-то в обозримом будущем необходимость ходить на нее исчезнет.

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По мнению Алексея Рощина, стоит попытаться найти род занятий, соответствующий вашему психотипу. Главное — не стоит стараться себя переломить, чтобы начать соответствовать кем-то установленным критериям. В таком случае намного проще начать готовить пути отхода и искать себе другую работу.

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