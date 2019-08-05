Сын Елены Яковлевой потерял работу в парикмахерской

Сын знаменитой актрисы театра и кино Елены Яковлевой — Денис Шальных — известен общественности своей необычной внешностью и неоднозначными высказываниями в соцсетях. На этот раз наследник артистки «порадовал» маму и ее фанатов тем, что потерял работу. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

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Длительное время 26-летний Денис Шальных не мог найти себе подходящую вакансию. Очевидно вопросы у работодателей возникали из-за эпатажного образа молодого человека. Еще в юности парень «забил» все тело татуировками. Также мастера тату оставили свои шедевры на лице сына Елены Яковлевой. Помимо этого, Шальных увлекается пирсингом и любит красить волосы в необычные цвета.

Недавно Денис Шальных все-таки устроился парикмахером в барбершоп. Однако на работе он продержался недолго — стало известно о его увольнении. Причины разрыва трудового договора неизвестны, как и то, уволился ли Шальных сам или его попросило уйти руководство.

В начале 2019 года сын Елены Яковлевой развелся с супругой — Викторией Мельниковой. Одной из причин разрыва называют неверность молодого человека.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Елены Яковлевой покрасил волосы в розовый цвет после развода.