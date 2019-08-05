«Горячо!»: Plus-size модель Эшли Грэм показала шикарную грудь

Американская модель plus-size Эшли Грэм никогда не стеснялась собственного тела. Знаменитость с удовольствием демонстрирует свои формы и вдохновляет миллионы «пышных» девушек гордиться тем, чем их наградила природа.

Недавно Эшли опубликовала в Instagram забавное видео, на котором она в длинном платье с глубоким декольте, демонстрирующем шикарную грудь, с криками бежит на оператора. На следующем фото звезда озорно показывает язык. Видно, что певица наслаждается жизнью и своим телом.

Instagram @ashleygraham