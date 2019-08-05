«Горячо!»: Plus-size модель Эшли Грэм показала шикарную грудь

, 18:39 Видео 2 179

Откровенное видео и фото знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео : Instagram @ashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм никогда не стеснялась собственного тела. Знаменитость с удовольствием демонстрирует свои формы и вдохновляет миллионы «пышных» девушек гордиться тем, чем их наградила природа.

Недавно Эшли опубликовала в Instagram забавное видео, на котором она в длинном платье с глубоким декольте, демонстрирующем шикарную грудь, с криками бежит на оператора. На следующем фото звезда озорно показывает язык. Видно, что певица наслаждается жизнью и своим телом.

Instagram @ashleygraham

Фанаты пришли в восторг от контента модели и оставили ей множество комплиментов:

«Боже, эта женщина идеальна!»;

«Горячо…что еще я могу сказать!»

«Красивая и веселая леди»;

«Абсолютная королева», — написали фолловеры.

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